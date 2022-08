I 5 eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Si rinnova dal 20 al 24 agosto l’appuntamento con i Ludi di San Bartolomeo, uno degli eventi più attesi dell’estate, organizzato dalla Pro loco di Formigine, in collaborazione con il Comune: rievocazioni storiche, spettacoli pirotecnici, bancarelle e tanto altro ancora.

Torna venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 agosto "Fanano Città del Mirtillo", un appuntamento immancabile per chi ama questo frutto selvatico, ma pieno di aroma, versatilità e gusto.

Un omaggio a Lucio Dalla, a cui partecipano anche gli artisti Teo Ciavarella e Iskra Menarini, è uno degli appuntamenti principali del programma che l’Estate modenese propone per il fine settimana da venerdì 19 a domenica 21 agosto, in cui è in cartellone anche una serata dedicata alle sonorità latine.

E'in arrivo, venerdì 19 e domenica 20 agosto, il Festival dei Monti Risonanti, che si terrà al Castello di Montecuccolo (frazione di Pavullo nel Frignano) dal pomeriggio alla tarda serata.