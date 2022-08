Cinque giorni di festa con i Ludi di San Bartolomeo a Formigine

Si rinnova dal 20 al 24 agosto l’appuntamento con i Ludi di San Bartolomeo, uno degli eventi più attesi dell’estate, organizzato dalla Pro loco di Formigine, in collaborazione con il Comune. La manifestazione, quest’anno ufficialmente maggiorenne, per la sua 18esima edizione propone come sempre la rievocazione storica, in un viaggio del tempo tra abitudini passate e antichi mestieri.

Tutti i giorni alle 9.30 è prevista l’apertura dei mercatini e il programma delle giornata prevede l’alternarsi di spettacoli in costume con fanti, cavalieri e sbandieratori, esposizione di giochi e animazioni medievali per bambini, cortei, musica e gli ormai tradizionali Giochi delle Contrade, che tra prove di abilità e destrezza decreteranno la frazione vincitrice. Come sempre i partecipanti ai giochi potranno sfilare durante i cortei, con i vestiti medievali e il loro gonfalone. Per i più piccoli, martedì 23 dalle 19 torna lo spettacolo di burattini dell’Ocarina Bianca, con figure tradizionali che animano storie legate alla tradizione modenese.

La proposta enogastronomica è affidata ancora una volta alla Taverna del Gufo in piazza Dell’Annunciata, con menù a tema medievale le sere del 20, 21 e 24 agosto, e anche a pranzo il 21, 23 e 24 agosto. Negli stessi giorni, in via San Francesco sarà presente anche la “Locanda dello gnocco”.

In occasione della festa, le mura del castello ospiteranno le proiezioni di Castello Errante, sabato 20, e quelle di Dante, martedì 23 (in entrambi i casi primo spettacolo alle 21.45 e secondo alle 23).

Ciliegina sulla torta, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, l’incendio del castello con spettacolo pirotecnico musicale in programma mercoledì 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, a partire dalle 22.15. Per accedere all’area, nella sola serata finale, sarà necessario essere muniti di un braccialetto reperibile tutti i giorni della festa presso lo stand in piazza della Repubblica. Il braccialetto ha un costo di 2 euro, come contributo per le maggiori spese legate alla sicurezza.