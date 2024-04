Il Movimento 5 Stelle nella coalizione per Mezzetti, alla fine arriva l'alleanza con il PD

Il "campo largo" del quale si discute da mesi è diventato realtà a Modena. All'ombra della Ghirlandina il Movimento 5 Stelle entra nella coalizione di centrosinistra: i pentastellati hanno infatti stretto un accordo con il Pd e con le altre forze della coalizione che sosterrà massimo Mezzetti, sette liste in tutto.

Si tratta chiaramente di una svolta importante per il Movimento, che abbandona quell'isolamento che ne era stato un elemento fondante, nel voler essere alternativa a qualsiasi altra forza politica. Una scelta non omogena sui territori, ma che nel modenese si era già concretizzata in altri comuni, tra cui Formigine e Castelfranco Emilia. Una decisione maturata certo in modo non facile, come dimostrano i tempi, e che divide chi preferiva mantenere un ruolo "antisistema" e chi invece ha giudicato più consono "entrare in maggioranza" in una realtà come quella di Modena che sicuramente è caratterizzata da dinamiche molto diverse rispetto al quadro politico nazionale.

Un cambio di rotta il cui esito sarà tutto da valutare - e questo potranno farlo solo le urne l'8 e il 9 giugno - ma che sicuramente modifica potenzialmente in modo significativo lo scenario, politico modenese, sbilanciando le previsioni elettorali ancora di più verso il centrosinistra. Sempre sulla carta, ovviamente.

Centrosinistra che nel frattempo ha già reso pubblico il proprio programma unitario. Massimo Mezzetti ha commentato: “Quando ho accettato la candidatura a Sindaco ho subito dichiarato che mi sarei messo 'orecchie a terra' per ascoltare la città. In queste settimane ho svolto più di duecento incontri e ho raccolto più di trecento contributi dalle forze politiche, sociali, sindacali, associative, dal tessuto economico e del volontariato della città. Di questi più di cento sono giunti, nei più svariati modi, da singoli cittadini. È stata una risposta corale ed entusiasmante di partecipazione. Partendo da un impianto iniziale abbiamo lavorato collegialmente per portare a sintesi questo enorme patrimonio di idee e di proposte che si è tradotto nel “Patto con i cittadini, per la città” che domani presenteremo in occasione dell’inaugurazione del Comitato elettorale in Via Canalino, 75. Un patto che risponde all’esigenza di individuare e proporre soluzioni ai problemi più immediati ma che è guidato da una visione di futuro per Modena".

La coalizione che è andata definendosi in questi mesi sarà quindi comporta da: Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Modena Civica, Movimento 5 Stelle, Piazza Futura e Stati Uniti d’Europa (che a sua volta contiene Italia Viva, +Europa, Psi, Volt e LibDem).