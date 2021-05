Ambiente Modena. Barcaiuolo (Fdi): "serve sopralluogo Arpae in zona Madonnina"

"La Regione chieda un intervento urgente da parte di Arpae (Agenzia regionale prevenzione ambiente energia) per il controllo della qualità dell’aria e dei valori degli inquinanti nelle emissioni in zona Madonnina, nel comune di Modena".

A chiederlo, in un'interrogazione, è il consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi), che ricorda come "in questi ultimi giorni, nel quartiere Madonnina di Modena, e zone limitrofe, un'elevata quantità di povere scura si è dispersa e successivamente posata a terra, su davanzali, auto in sosta e balconi. I residenti sostengono di aver avvertito fastidio alle vie respiratorie".

A sostegno della sua richiesta, il consigliere ricorda come "non solo in questa occasione, ma anche negli scorsi anni gruppi di cittadini residenti nel quartiere Madonnina di Modena, del Villaggio Artigiano Modena Ovest e del Villaggio Giardino avevano segnalato a più riprese il costante ripetersi di ondate maleodoranti, la presenza importante di polveri su auto e davanzali e l’insorgere di fastidiosi problemi alle vie respiratorie".