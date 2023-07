Anche Soliera adotta il nuovo Piano Urbanistico, ok dal Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Soliera ha adottato il PUG, il Piano Urbanistico Generale eleborato a livello di Unione Terre d’Argine, con i voti favorevoli di maggioranza e Gruppo Misto e la contrarietà di Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle.

Si aggiunge un tassello importante nell’articolato percorso di analisi e partecipazione che ha ricompreso anche otto assemblee pubbliche sull’intero territorio dell’Unione TdA per illustrare i contenuti di uno strumento fondamentale per un ente: il documento di programmazione del territorio. L’apertura al confronto con la cittadinanza e i soggetti privati si è concretizzata con l’invito a produrre osservazioni nell’arco di 120 giorni: da Soliera ne sono state presentate ben 50, a testimonianza di una diffusa attivazione del tessuto sociale comunale.

“Questo PUG si connota come una sfida strategica per il nostro territorio”, ha spiegato Roberto Solomita, sindaco di Soliera e assessore alla pianificazione territoriale per il Unione TdA, “perché prova a delineare in senso virtuoso il modo in cui le persone immaginano di vivere. Dobbiamo chiederci se rispetto agli insediamenti residenziali, quelli produttivi, al sistema della mobilità, alla sicurezza idrogeologica, alle dotazioni ambientali, al rapporto con il territorio urbanizzato e il paesaggio rurale, la traiettoria che impostiamo oggi per il futuro sia più soddisfacente di quella di oggi. Noi siamo convinti di sì, che si vada decisamente verso un sistema più attrattivo e sostenibile.”