Anche Castelnuovo Rangone appronta il nuovo PUG, documento in votazione nel 2024

Nella giornata di oggi, 16 novembre, la Giunta comunale di Castelnuovo Rangone ha assunto la proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Da questo momento, quindi, prende avvio il percorso che porterà, nei prossimi mesi, all'adozione del nuovo strumento urbanistico che avrà il compito di disegnare il futuro assetto del territorio. Il nuovo Piano, ancora in fase di proposta, sarà illustrato ai Consiglieri comunali e alla cittadinanza anche tramite un incontro pubblico.

Contestualmente inizierà un percorso di confronto e condivisione con gli ordini professionali e i tecnici del territorio in modo che possano essere presentate e raccolte, nei 60 giorni stabiliti dalla legge, eventuali osservazioni e richieste di modifica. Successivamente, l’Amministrazione comunale proporrà al Consiglio comunale l’adozione del Piano, tenuto conto del dibattito sviluppatosi.

Così Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone: “Con oggi prende avvio formalmente il percorso di approvazione del nuovo strumento urbanistico del Comune. Un percorso lungo anni, travagliato, e che, orgogliosamente, oggi conduciamo verso una tappa fondamentale. È innegabile l'importanza di avere un nuovo strumento per governare lo sviluppo del territorio. Non ce lo prescrive solo la Legge regionale, ma siamo chiamati a immaginare un futuro che dovrà necessariamente coniugare sviluppo e sostenibilità. Per questo, così come avvenuto sino ad oggi, organizzeremo incontri non solo con professionisti e tecnici del settore, ma anche con la cittadinanza. Il futuro va costruito necessariamente insieme”.