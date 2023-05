Bacio gay in una foto per un concorso scolastico, si infiamma la polemica

Il Pd segnala al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, il caso della preside dell'istituto Fermi di Modena, la quale non ha gradito un'immagine che ritrae due ragazzi darsi un bacio esposta nell'ambito di una mostra fotografica anti-mafia nella scuola, impegnata da anni a promuovere progetti di legalità anche con gite a Palermo. Una censura che non ha fatto piacere agli organizzatori del concorso palermitano, nè ai diretti interessati, e che ovviamente è diventata subito oggetto di scontro politico.

Il deputato dem Stefano Vaccari, modenese, dopo che la dirigente scolastica avrebbe anche tentato di bloccare l'inaugurazione, ha dichiarato: "Voglio informare la preside del Fermi, istituto che dalla sua nascita si è sempre caratterizzato per la sua apertura culturale, innovazione, pieno inserimento nel contesto sociale e cittadino, che ho presentato assieme ai colleghi emiliani del Pd (prima firma Ilenia Malavasi) un'interrogazione al ministro Valditara relativa al dimensionamento scolastico che, grazie alla scelta fatta dal Governo in legge di Bilancio, comporterà la riduzione di molte sedi che verranno accorpate, ma anche il taglio del personale che sarà quasi dimezzato rispetto a oggi".

Vaccari sposta quindi il focu e spiega che si passerà da 7.461 persone nel 2024-2025, il primo anno in cui entrerà in vigore la misura, a 3.144 nel 2031-2032: "Si tratta di 3.346 dirigenti scolastici in meno, con un conseguente impatto negativo nei territori già in difficoltà, come le aree interne e le zone marginali". Quindi, "meglio farebbe, la preside, a occuparsi di questo tema, piuttosto- tuona il deputato Pd insieme ai colleghi- che censurare la foto di un bacio omosessuale frutto di un lavoro svolto tra insegnati e studenti, o di fare paragoni fuori luogo e inopportuni per una dirigente scolastica il cui istituto ogni anno manda a Palermo classi per contribuire alla costruzione di una cultura antimafia".

Parlando quindi di "spiacevolissimo episodio", Vaccari e gli altri parlamentari tornano sul caso della fotografia ed esprimono "piena solidarietà alla posizione espressa dall'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell'istituto, che stigmatizza le ingerenze della preside e i suoi paragoni inaccettabili tra il comportamento mafioso e l'operato della giuria".

Di tutt'altro avviso la Lega, che si è tuffata nella polemica: "Sostegno e solidarietà alla prof Stefania Giovanetti, dell'Istituto Fermi di Modena, la quale, rivendicando il proprio ruolo di educatrice, ha preferito prendere le distanze da una raffigurazione caratterizzata da un bacio fra due giovani ragazzi in palese emulazione dei cantanti Fedez e Rosa Chemical", che "non possiede la minima aderenza con la tematica della lotta alla mafia". Lo scrive Guglielmo Golinelli, segretario provinciale della Lega di Modena.

Golinelli definisce quella della dirigente scolastica "una posizione legittima, che invece è stata presa a pretesto dalle solite associazioni politicizzate, costantemente a caccia di visibilità poiché evidentemente a corto di argomentazioni". Insomma, per il segretario leghista, che parla di "preside integerrima della quale dovrebbe altresì essere sottolinato lo zelo didattico e la spiccata sensibilità", per tramandare specialmente alle giovani generazioni concetti e valori fondamentali è "necessario evitare pericolose distorsioni. A ogni tema il proprio spazio".