Castelfranco Emilia, è Claudio Malavasi il candidato dei centristi

E’ iniziata ufficialmente oggi con la presentazione alla stampa la nuova sfida elettorale per il candidato sindaco al comune di Castelfranco Emilia, Claudio Malavasi. 60 anni, con alle spalle molte esperienze lavorative nelle pubbliche amministrazione come revisore legale e come funzionario della Polizia Locale, è attualmente un dirigente della Croce Rossa

Malavasi ha ottenuto il sostegno di molte sigle dell'area del centrista: a Castelfranco il centrodestra non ha infatti trovato la sintesi di coalizione e correrà diviso. Da un lato Malavasi co il sostegno di Forze Italia e dei centristi e dall'altro Rosanna Righini sostenuta da Fratelli d'Italia e Lega.

La coalizione di Malavasi si compone di molti simboli di partito, ma all'atto pratico sarà imperniata su due liste civiche: Liberi di Scegliere e Malavasi Sindaco. Alla presentazione erano presenti il Segretario Provinciale di Popolo e Libertà Bruno Rinaldi, gli onorevoli Giuseppe Galati (Vice presidente vicario di Noi Moderati) e Simona Vietina (Coordinatrice Regionale Democrazia Cristiana), Marco Mastacchi (Capogruppo Regionale Rete Civica), Antonio Platis (Vice coordinatore regionale Forza Italia) e Linda Genesini (UDC Emilia Romagna).

Nel corso della presentazione, lo stesso Malavasi ha tenuto a precisare che la scelta di correre fuori dall’alleanza con Lega e Fratelli d’Italia non è stata data altro che dalla necessità di colmare uno spazio politico di centro ora del tutto vuoto e che i due partner nazionali non hanno, per loro stessa natura, in alcun modo la possibilità di rappresentare. “Castelfranco – ha dichiarato Malavasi – ha bisogno di riforme tanto avvedute quanto sostanziali. Ed è per questo che siamo pronti a cogliere una sfida avvincente e che ci vedrà trasformare la città secondo una logica più funzionale nonché maggiormente in linea con le nuove esigenze della popolazione.”

Tra i nomi contemplati all’interno delle liste molte le facce note tra cui l'ex responsabile storica della Lega castelnfranchese Cristina Zirotti, Andrea Ognibene, Valentina Zucchetti e Diego Di Cosmo.