Comitato elettorale in centro storico, Negrini inaugura la "casa del centrodestra"

Da questa mattina piazza XX Settembre ospita il comitato elettorale di Luca Negrini, candidato sindaco del centrodestra. Al taglio del nastro erano presenti esponenti locali di tutte le forze della coalizione, oltre a sostenitori e simpatizzanti. “Abbiamo scelto questa sede perché ci sembrava giusto dare un punto di riferimento ai cittadini per incontrarsi e parlare del futuro - ha spiegato Negrini - Ho ribattezzato questo luogo la ‘Casa del centrodestra’, non del candidato sindaco, infatti attorno a me c’è tutta la coalizione che mi sostiene. Le porte sono aperte anche a chi non si ritrova negli ideali del centrodestra, ma ha voglia di un confronto, ha qualche dubbio, vuole dare un consiglio, un parere o desidera di un dialogo franco, perché la politica è anche questo”.

“Abbiamo scelto il cuore pulsante della città, una delle piazze più belle e insieme lavoreremo nel piano periferie e frazioni - ha proseguito Negrini - Stiamo andando per le strade a parlare con tutti, ci rivolgiamo non solo al nostro elettorato, ma anche a tutti i modenesi che abbiano qualcosa da dirci. Questo perché occorre un cambio: non pensiamo che sia tutto da buttare, ma pensiamo che ci sia tanto da migliorare. Serve una politica che racconti quello che vogliamo fare noi, non quello che non hanno fatto loro”.

Anche Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia è intervenuto a margine dell’inaugurazione: “Chiaramente Fratelli d’Italia è al fianco di Negrini e siamo pronti a sostenerlo e a contribuire con idee e programmi sui temi principali, ovvero sicurezza, rifiuti, sanità, cultura e socialità. Questa è una città che necessità di un cambiamento e il candidato sindaco ha deciso di aprire il comitato elettorale in una piazza meravigliosa nel centro, troppo spesso dimenticato dall’amministrazione uscente. Spero che la visita di Mezzetti sia un atto distensivo al culmine di un percorso che ha portato nell’ultima settimana il PD ad attaccare Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra: non è la campagna elettorale che vogliamo fare. Parliamo piuttosto di idee e di programmi e invito anche gli altri a fare lo stesso”, ha concluso Pulitanò.



Sono poi intervenuti gli esponenti degli altri partiti della coalizione, Caterina Bedostri (segretario Lega Modena), Piergiulio Giacobazzi (presidente provinciale Forza Italia) e Francesco Coppi (coordinatore regionale di Noi Moderati). Tutti si sono detti pienamente disponibili a sostenere il candidato Negrini, apportando l’appoggio necessario per portare avanti tutti i temi condivisi, ciascuno secondo le sensibilità più caratteristiche del proprio partito di riferimento.