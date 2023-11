Fratelli d'Italia a congresso, Ferdinando Pulitanò confermato presidente provinciale

Quest'oggi all’hotel RMH Raffaello si è tenuto il congresso provinciale di Fratelli d’Italia Modena. Il partito di Giorgia Meloni sta infatti affrontando una fase congressuale su tutto il territorio nazionale per eleggere i nuovi dirigenti locali e per fare un punto del proprio percorso politico, che lo vede attualmente come principale forza di governo dopo una rapida ascesa dei consensi.

Il congresso modenese ha visto la conferma del presidente provinciale uscente, Ferdinando Pulitanò, che ha commentato: "Una grande emozione vedere la sala gremita di sostenitori. In soli dieci anni siamo cresciuti in maniera esponenziale fino a diventare il primo partito in Italia. Fratelli d'Italia ha dimostrato e continua a dimostrare di avere una base solida e valori importanti su cui regge la nostra azione politica".

Nel corso della mattinata per tre ore si sono susseguiti molti interventi. I diversi dirigenti di FdI hanno trattato vari temi nazionali: dall'abolizione del reddito di cittadinanza, al Piano Mattei per l'Africa, all'accordo con l'Albania, alla Legge di Bilancio in procinto di approvazione, alle varie dinamiche di politica estera.

Agli esponenti del partito si sono alternati diversi ospiti provenienti da realtà sindacali e dell'associazionismo: Papaleo di Cisl, Castaldi di Ugl, Prearo per Lapam, De Giuli per Cna, Lamandini di ASSPI, Borsari di Coldiretti, Sigillino per Acli, Sorrentino per Orsa Trasporti, Paldino per Udico. Presenti numerose sigle sindacali delle forze dell'ordine: Siulp, rappresentata da Butelli, Csa da Coratella e Sappe dai segretari Caruso e Campobasso. Hanno portato i loro saluti i colleghi dei partiti della coalizione di Governo Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, Guglielmo Golinelli della Lega e Manuela Spaggiari di Noi Moderati. Ha preso la parola per un saluto non formale inoltre il commissario di Modena di Azione Paolo Zanca.

A fare gli onori di casa ovviamente il sen. Michele Barcaiuolo, che riveste anche il ruolo di coordinatore regionale del partito, insieme all'on. Daniela Dondi, prima parlamentare eletta a Modena nelle fila della destra nella storia repubblicana. Stefano Cavedagna, Capogruppo di FdI in consiglio comunale a Bologna ha affrontato nello specifico temi comunitari in vista della sua probabile candidatura alle prossime elezioni europee.