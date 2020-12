Rinnovata la convenzione con l'Istituto Storico, 36mila euro l'anno per tre anni

Il Comune di Modena rinnova per tre anni la convenzione con l’Istituto storico proprio mentre sono in corso i lavori nel comparto ex Fonderie per riqualificare la palazzina che diventerà la sede dell'organismo con uffici, biblioteca e archivio, sale didattica e uno spazio per organizzare conferenze. La delibera della convenzione è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta di giovedì 3 dicembre. Il provvedimento è stato presentato dall'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi ed è stato approvato con il voto favorevole di Pd, Sinistra per Modena, Modena civica, Verdi e Movimento 5 stelle; l’astensione di Lega e Forza Italia e il voto contrario di Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia.

La convenzione per il sostegno all'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena e provincia prevede, come la precedente, un impegno economico a carico dell’Amministrazione di 36mila euro ogni anno e avviene nell’ambito della legge regionale 3 del 3 marzo 2016, “Memoria del Novecento – Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna". La legge riconosce il ruolo e l’attività svolta dagli istituti storici in regione nel rilevare la memoria dei fatti avvenuti nel territorio regionale, determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana, che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento.

Tra i punti previsti in convenzione c’è l’attività di conservazione e manutenzione del patrimonio documentale dell’Istituto riconosciuto di notevole interesse dalla Soprintendenza archivistica della Regione, che viene messo a disposizione del pubblico e degli studiosi dall'Istituto con continuità.

Nell’atto, inoltre, si ribadisce anche l'impegno reciproco al futuro trasferimento dell'Istituto, nella nuova sede alle ex Fonderie, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione nell’ambito del progetto di rigenerazione delle periferie urbane.

L’Istituto storico di Modena, oggi presieduto da Daniela Lanzotti, è un’associazione di promozione sociale con la partecipazione di enti pubblici, convenzionata con 36 Comuni e l’amministrazione provinciale. Fa parte della rete nazionale degli istituti storici che, in convenzione con il Ministero dell'istruzione, sono impegnati nella progettazione e realizzazione di attività per la promozione della cittadinanza attiva, attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle memorie del '900, in scuole di ogni ordine e grado. Tra le attività che svolge, anche in collaborazione con altri enti di ricerca e istituzioni culturali, ci sono quella didattica; quella di ricerca con la progettazione e realizzazione di ricerche storiche su aspetti significativi della storia contemporanea della provincia di Modena; quella di documentazione, con la gestione di importanti fondi archivistici e di una biblioteca, aderente alla rete provinciale, specializzata di storia contemporanea e storia locale; quella, infine, di divulgazione, con la promozione di manifestazioni, iniziative pubbliche, esposizioni, pubblicazioni anche periodiche, con attenzione alla sperimentazione di metodologie di comunicazione innovative. Inoltre, l’Istituto storico collabora alla promozione di luoghi di memoria relativi alla storia del Novecento e a progettazione, coordinamento e realizzazione di programmi culturali delle Amministrazioni Pubbliche per le diverse ricorrenze e celebrazioni di pertinenza storica (Calendario della memoria).