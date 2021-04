Da Campogalliano solidarietà a Bonaccini: "Questioni politiche e amministrative fuori dalla sfera privata"

L'Amministrazione comunale di Campogalliano esprime "profonda vicinanza al presidente della Regione, e concittadino, Stefano Bonaccini, la cui intimità familiare quest'oggi è stata ignominiosamente violata".

Questo il commento della sindaca Paola Guerzoni: "A nome di tutta la comunità di Campogalliano che ho l'onore di rappresentare, esprimo la vicinanza al nostro presidente della Regione Stefano Bonaccini e soprattutto ad Anna, Guglielmo (Ciccio), Sandra, Vittoria e Virginia. Le questioni politiche e amministrative si discutono nei luoghi e nei momenti previsti, non suonando il campanello dell'abitazione privata di una persona delle istituzioni, per di più recapitando un pacco, cosa che fa anche spaventare. A Campogalliano non siamo così. Non accettiamo questo tipo di comportamenti. Un abbraccio a tutta la famiglia. Grazie ai Carabinieri per il pronto intervento".