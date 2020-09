Quartieri, De Lillo è il nuovo coordinatore dei quattro presidenti

Carmelo De Lillo, presidente del Quartiere 4 - San Faustino, Madonnina, Quattro Ville è il nuovo coordinatore dei presidenti di Quartiere del Comune di Modena. È stato scelto per ricoprire il ruolo dai suoi colleghi presidenti in un incontro che si è svolto la sera di lunedì 14 settembre nella sede del Quartiere 3 in via don Minzoni.

Alla designazione erano presenti Anna Maria Lucà, assessora con delega anche a Quartieri e Partecipazione, lo stesso Carmelo De Lillo, la presidente del Quartiere 1 - Centro Storico, Antonella Bernardo, e Maria Teresa Rubbiani, presidente del Quartiere 3 - Buon Pastore, Sant'Agnese, San Damaso. Impossibilitato ad essere presente, Giovanni Gobbi, presidente del Quartiere 2 - Crocetta, San Lazzaro, Modena Est, si era espresso a favore della scelta operata, in accordo con i colleghi.

Carmelo De Lillo subentra nel ruolo di coordinatore proprio a Giovanni Gobbi.