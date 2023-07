Parcheggi a pagamento all'ex Amcm, FdI: "Concessione intollerabile"

“A seguito della riqualificazione dell’ex AMCM, che era rimasto l’ultimo parcheggio gratuito alle porte del centro, ora tutti i parcheggi sono ‘magicamente’ diventati a pagamento. Si parla di 248 posti auto nel seminterrato che bisognerà pagare 24 ore su 24 con tariffe da pieno centro storico, a cui si aggiungono 105 parcheggi a raso con una tariffa uguale a quella dei margini esterni, ossia 0,70 euro all’ora, quando, fino al 2017 - prima che la sosta diventasse gratuita - con 2 euro si poteva parcheggiare l’auto per l’intera giornata."

Ad intervenire è Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, dopo la decisione della Giunta di affidare la gestione della sosta nell'area riqualificata alla società Modena Parcheggi

"L’aumento delle tariffe dei parcheggi, i rimborsi per 400 mila euro a titolo di ristoro a causa del Covid sono le ultime regalie del Pd a Modena Parcheggi: ora assistiamo all’ennesima concessione intollerabile. Troviamo incredibile la scelta dell’Amministrazione con buona pace di chi - specialmente i commercianti - sperava di poter mantenere un parcheggio gratuito vicino al centro", prosegue Pulitanò.

"E’ difficile non pensare che la volontà ormai chiara in questa città sia che per fare la spesa senza pagare il parcheggio si sia sostanzialmente costretti ad andare in un centro commerciale, ed è probabilmente per questo che, nel dubbio, la Giunta ha autorizzato l’apertura di un nuovo punto vendita Coop nell’area. La classica ciliegina sulla torta. Qualcuno sosteneva che a pensar male si fa peccato, ma che spesso ci si indovina”, conclude Pulitanò.