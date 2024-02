Castelvetro, il centrosinistra sceglie Federico Poppi come candidato sindaco

E' Federico Poppi il candidato Sindaco scelto dal centrosinistra per le elezioni amministrative di Castelvetro di Modena. 29 anni, laurea magistrale in Economia e Diritto delle Pubbliche Amministrazioni, è attualmente Capogruppo in Consiglio Comunale e Coordinatore del Partito Democratico dell'Unione Terre di Castelli.

La scelta, avvenuta ieri sera, nel corso dell’Assemblea, dà così ufficialmente il via alla campagna elettorale, alla quale Federico si presenterà con una Lista civica appoggiata anche dal Partito Democratico.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la propria fiducia – commenta Poppi – e mi candido con senso di responsabilità e determinazione, deciso a continuare la tradizione di buona amministrazione che da sempre caratterizza la nostra comunità.”