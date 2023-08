Festa de l'Unità all'ippodromo, apre Elly Schlein. Programma online

Mentre all'ippodromo fervono i lavori per completare in tempo le strutture, è ormai ufficiale il programma della Festa de l’Unità provinciale di Modena, che si svolgerà dal 25 agosto al 18 settembre presso l’area di via Argiolas.

A inaugurare la manifestazione, venerdì 25 agosto, sarà proprio la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che alle ore 18.30 di venerdì 25 agosto incontrerà militanti e cittadini per dare il via ai 20 giorni della Festa. Insieme a lei, Luigi Tosiani e Roberto Solomita, rispettivamente Segretari del Pd dell’Emilia-Romagna e della Federazione modenese, oltre alle Sindache di alcuni dei Comuni della Romagna che hanno subito i danni dell’alluvione.

"Un incontro che darà subito il tenore di tutta la Festa, che intende essere un vero e proprio spazio per fare comunità e stimolare la riflessione politica in vista delle elezioni amministrative del 2024. Un’occasione, per la Segretaria nazionale, di fare il punto sulle tante, delicate questioni che riguardano il Paese, e sulle sfide per il Partito Democratico e il centrosinistra: dal PNRR alla gestione della ricostruzione post-alluvione, dal salario minimo al contrasto al cambiamento climatico, dalla sanità ai diritti dei giovani e delle donne", spiegano gli organizzatori.

Un altro degli incontri politici di maggior rilievo sarà quello con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che sabato 16 settembre alle ore 21.00 dialogherà con il giornalista e scrittore Michele Serra. Un’intervista inedita, un confronto imperdibile tra uno dei più acuti osservatori della realtà italiana, un intellettuale ironico e appassionato, e uno dei volti più riconoscibili sia della Regione che del Partito Democratico. Un dialogo sulla sinistra, sull’Italia, sull’Emilia-Romagna, sulle radici e sul futuro.

Sul sito www.pdmodena.it consultabili tutte le altre novità della manifestazione.