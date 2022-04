Formigine. Sedute di Giunta aperte nei parchi, come azione concreta di ascolto dei cittadini

Per la prima volta, nei mesi di aprile e maggio, la seduta della Giunta comunale di Formigine si terrà in alcuni parchi del capoluogo e delle frazioni come nuova azione concreta di ascolto dei cittadini. Nello stesso pomeriggio e nello stesso luogo, a seguire ci sarà il Consiglio di frazione che, come sempre, affronterà temi specifici all’ordine del giorno; tra i principali, l’illustrazione del bilancio consuntivo del Comune e l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile.

Le Giunte si terranno alle ore 16.15, nelle seguenti date e luoghi: 7 aprile, parco di via Tirelli a Corlo (Consiglio di frazione alle ore 18.30); 14 aprile, area verde di via Giberti a Colombaro (Consiglio di frazione alle ore 18.30); 21 aprile, parco di via Erri Billò a Casinalbo (Consiglio di frazione alle ore 19); 5 maggio, parco di via Darwin a Magreta (Consiglio di frazione alle ore 19); parco di via Monte Cimone a Ubersetto, in data da definire. A Formigine, il Consiglio di frazione è da programmare, mentre la Giunta sarà a disposizione dei cittadini il 28 aprile a partire dalle 16.15 presso il parco Baden Powell di via Monsignor Cavazzuti.

Si invitano a partecipare tutti coloro i quali desiderano fare segnalazioni, proporre soluzioni o semplicemente avere un momento di confronto.