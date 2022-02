Consiglio comunale, subentra Francesco Ferrari per la lista Formigine Viva

È Francesco Ferrari il consigliere comunale che entra nel civico consesso formiginese a seguito delle dimissioni di Paolo Vacondio, nominato assessore dal Sindaco Maria Costi nei giorni scorsi.

Francesco Ferrari, nato nel 1997, formiginese, ha conseguito la laurea in ingegneria gestionale, da molto tempo è attivo in diverse realtà di volontariato. Il nuovo consigliere farà il suo esordio nella prossima seduta prevista per il 24 febbraio.