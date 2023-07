Castelfranco e San Cesario, FdI attacca: "Criminalità fuori controllo"

"Situazione ormai fuori controllo a San Cesario al polo La Graziosa, dove da anni i nomadi sono un problema, ma l’Amministrazione continua a nascondere la polvere sotto al tappeto. Furti d'acqua e abbandono di rifiuti: siamo stanchi. Al polo artigianale de La Graziosa, area in cui ormai da anni si accampano famiglie nomadi, da tempo segnaliamo i problemi con comunicati ed atti in Consiglio Comunale ma la Giunta ci risponde minimizzando il problema e bocciando tutte le nostre proposte. Addirittura, la maggioranza ha bocciato una nostra mozione in cui proponevamo un tavolo congiunto sulla sicurezza e si è spinta perfino a respingere una nostra richiesta di assemblea pubblica per discutere del problema con i cittadini. È chiaro che la sinistra preferisca non affrontare il problema, ma intanto La Graziosa è terra di nessuno”, a dirlo è il Circolo di Fratelli d’Italia San Cesario.

Anche a Castelfranco il partito di destra attacca sul tema della sicurezza: “Ci sentiamo abbandonati dall’Amministrazione, ormai abbiamo paura ad uscire la sera, a parcheggiare l’auto in una zona magari non molto illuminata. Gruppi di pusher hanno preso il controllo di vaste zone della città e sono diversi gli episodi di violenza tra giovani ragazzi. Per questi motivi, Fratelli d’Italia Castelfranco Emilia ha raccolto centinaia di firme contro la dilagante microcriminalità che regna sovrana nella nostra cittadina. Ma non ci fermeremo qui, almeno finchè l’amministrazione comunale non ci avrà ascoltati”, dichiara Roberta Garibaldi, responsabile di Fratelli d’Italia a Castelfranco Emilia.

“In Emilia-Romagna, e in provincia di Modena soprattutto, molti vogliono sottacere il problema della criminalità dilagante per tenere ‘pulito’ il nome del territorio e per dimostrare la buona amministrazione: da anni denunciamo il lassismo della sinistra sul tema della sicurezza urbana. Forse qualcuno dovrebbe iniziare ad ascoltarci. Emblematico il caso di San Cesario dove, ogni anno, carovane di nomadi invadono il territorio comunale. Ma se le amministrazioni non ci vogliono ascoltare non resteremo a guardare, per questi motivi abbiamo deciso di raccogliere le firme dei cittadini di Castelfranco per chiedere alla Giunta più attenzione a questa problematica e vogliamo presentare un esposto in Procura sulla situazione a San Cesario”, chiosa Ferdinando Pulitanò, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia.