I giovani di FdI lasciano uno striscione sul carro armato: "Sembrano nostalgici del comunismo"

Neppure Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, si sottrae alle critiche verso il "Carro a/mato" di Lunati Art installato in pizza a Modena. I giovani meloniani hanno preparato uno strizione poi depositato sul carro, commentando: "Quest’anno, vorremmo fare i complimenti all’Amministrazione di Modena. Sì, complimenti, complimenti perchè fare installare in Piazza XX Settembre un carro armato in un periodo in cui la guerra è tornata prepotentemente a soffiare in Europa oltre che in Medio Oriente, ha superato anche il limite che ritenevamo non fosse oltrepassabile, a maggior ragione se pensiamo ai tanti profughi accolti nella nostra città e provincia".

"Sulla vicenda, Muzzarelli ha recentemente dichiarato che l’arte e la cultura non debbano essere censurate - ricorda il Presidente Provinciale Gioventù Nazionale Modena Lorenzo Rizzo - Siamo d’accordo con lui, tuttavia non possiamo fare a meno di notare la sua ipocrisia. Infatti, proprio in occasione dell’ultimo Festival della Filosofia, alla domanda di un giornalista che si chiedeva se non fosse il caso di portare altre fette della cultura oltre a quelle onnipresenti di sinistra, il Sindaco ha marchiato tutti gli intellettuali non di sinistra come fascisti e dunque, in sostanza, come meritevoli di censura".

"L’unica spiegazione che riusciamo a darci del fatto che a Muzzarelli piaccia tanto questa scultura è che probabilmente, un carro armato in piazza gli ricorda - forse anche con un po’ di malinconia - le piazze di Budapest nel ’56, di Praga nel ’68 o di Pechino nel ’89, quando i carri armati comunisti aprirono il fuoco sui manifestanti. - chiosano i meloniani - Ma per ogni carro armato, vero o finto che sia, ci sarà sempre un giovane europeo che si alzerà in piedi intonando il suo canto di libertà".