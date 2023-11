I Giovani di Forza Italia sulla sicurezza: "Serve una 'militarizzazione' del centro storico"

Ieri mattina il coordinatore provinciale Edoardo Baccarini ed alcuni giovani di Forza Italia, si sono ritrovati con Antonio Platis, vice coordinatore regionale di partito, davanti alla Prefettura di Modena per una conferenza stampa sul tema della sicurezza. E' stato scelto proprio il Parco Pertini, simbolo dei recenti fatti di cronaca che hanno riguardato alcuni minori soli non accompagnati che hanno compiuto diversi reati in zona.

Baccarini attacca: "Il centro della nostra città non è sicuro, il modello di accoglienza targato Muzzarelli è un fallimento colossale. Quasi a cadenza settimanale, leggiamo di episodi violenti, omicidi e risoluzioni di conti che vengono perpetrati alla luce del sole, lungo le nostre strade, da minori stranieri arrivati in città senza accompagnamento".

"Il Far West cui stiamo assistendo è indegno e inaccettabile - rincara l’azzurro - Il Comune ha il dovere di spendere le risorse stanziate per l’accoglienza al meglio. Ciò che chiediamo è che agli stessi ospiti di questi centri, soprattutto giovanissimi ragazzi, siano garantite una formazione dignitosa ed un’assistenza sociale adeguata. Bisogna - chiude Baccarini - promuovere un’autentica possibilità di integrazione. Diversamente, sentiamo forte la necessità di chiedere una 'militarizzazione' capillare del centro storico”.