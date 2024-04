"Ho dato tutto alla città", in Consiglio Comunale Muzzarelli ringrazia a saluta

“Per me è stato un onore e una grande responsabilità guidare l’Amministrazione comunale. Ho avuto la fortuna di lavorare con una grande squadra fatta di donne e uomini che posseggono professionalità, competenza e dedizione: qualità che sono, giustamente, riconosciute al nostro ente a livello nazionale”.

Lo ha detto Gian Carlo Muzzarelli oggi pomeriggio in Consiglio Comunale, dando comunicazione circa la relazione di fine mandato 2019-2024 del Comune di Modena, trasmessa, come prevedono le norme, alla sezione regionale di controllo della Corte di Conti. Un atto che simbolicamente sancisce la fine di un quinquennio, ma anche di un decennio.

“In questo Consiglio comunale – ha aggiunto il sindaco - la dialettica politica è stata trasparente, diretta e senza sconti. A volte molto passionale e in alcuni casi anche ruvida. Ma mi sento di dire che, pur nella netta differenza delle posizioni politiche, non è mai mancato – ha sottolineato Muzzarelli - il rispetto per il mandato democratico che i cittadini modenesi ci hanno consegnato ormai cinque anni fa”.

Il documento pubblicato descrive in modo formale le attività normative e amministrative svolte in questi anni e riporta i dati sulla situazione economica e finanziaria dell’ente, con la relativa certificazione del Collegio dei revisori. Uno specifico capitolo è dedicato alle azioni intraprese per contenere la spesa e un altro agli organismi controllati. La pubblicazione è anche online sul sito www.comune.modena.it.

Il sindaco ha quindi ringraziato tutte le istituzioni e gli enti pubblici che “lavorano e collaborano quotidianamente con il Comune per il buon governo del territorio, così come le Forze dell’ordine, il sistema della sanità e la Protezione civile, ma anche tutti i soggetti privati o del terzo settore che hanno lavorato con il Comune per l’erogazione di prestazioni, per la gestione dei servizi alla persona, per la realizzazione di lavori, di appalti o di forniture: nel nostro territorio, oltre ad una straordinaria rete del volontariato e del terzo settore, ci sono imprese di qualità che sanno rapportarsi al meglio con la pubblica amministrazione e concorrono positivamente allo sviluppo economico e sociale”.

Muzzarelli ha concluso con una sottolineatura personale: “Fare il sindaco è stata una esperienza, politica e umana eccezionale che mi ha arricchito enormemente, sia come amministratore pubblico sia come persona. A Modena ho dedicato tutto me stesso, con i miei pregi e tutti i miei difetti. In questi dieci anni, sentimenti e momenti di vita personale, felici e dolorosi, si sono intrecciati con il percorso di governo intrapreso dalla nostra città”.

Guardando ai prossimi anni il sindaco ha affermato: “Le sfide del futuro che attendono Modena sono tante e difficili, ma in questi anni abbiamo seminato per affrontarle con più forza e con un pieno protagonismo delle diverse generazioni. Il mondo contemporaneo, globalizzato e digitalmente interconnesso, corre veloce, ed è chiamato a fronteggiare problemi sempre più complessi e di larga scala (demografia, clima, migrazioni eccetera) e sarà determinante il ruolo delle città e delle comunità locali che, dal basso, saranno chiamate a produrre innovazione e buone pratiche. Modena – ha concluso Muzzarelli - ha la storia, le competenze e i valori per essere all’altezza di questa sfida”.