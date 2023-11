parcheggi all'ex Amcm. Pulitanò: "Una raccolta firme per chiederne di gratuiti"

“La mancanza cronica di parcheggi nella nostra città è divenuta ormai insostenibile e la mancanza totale di progettualità dell’Amministrazione, pur non stupendoci, sta letteralmente trasformando Modena in una città dove è impossibile trovare un parcheggio, figuriamoci uno gratuito”, commenta così Ferdinando Pulitanò, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

“L’ultimo caso paradigmatico è quello relativo al parcheggio della zona dell'ex Amcm, divenuto a pagamento. L’ultima vera area di posteggio gratuito della nostra città, a ridosso del Centro Storico, ora non solo non è più ‘libero’, ma le tariffe richieste sono da capogiro, attive sia di giorno che di notte: parliamo di 248 posti auto del parcheggio interrato che avrà gli stessi costi del parcheggio del centro che ammontano a 1.40 euro per la tariffa oraria diurna 8-20, e addirittura uno 0,50 euro per quella notturna dalle 20-8."

"Questa scellerata scelta rappresenta uno schiaffo ai tanti residenti della zona, costretti ormai a parcheggiare molto lontano dalle proprie abitazioni, e agli utenti del centro storico che utilizzavano quel posteggio per recarsi nel cuore della città: queste sono situazioni intollerabili - continua Pulitanò - ignorate dall’Amministrazione comunale che preferisce continuare a riempire le casse di Modena Parcheggi spa. L’aumento delle tariffe, il dono del Novi Park, i rimborsi per 400 mila euro a titolo di ristoro a causa del Covid sono le ultime regalie del PD al concessionario della sosta modenese."

"Colpisce, ma non stupisce, che l’Amministrazione comunale non abbia cercato di risolvere i problemi dei modenesi ma abbia, con una solerzia veramente invidiabile, già previsto di aiutare la Coop che in quell’area aprirà un punto vendita al quale verranno affidati 112 posti auto nei quali la sosta potrebbe essere gratuita o scontata a patto che si dimostri di parcheggiare lì per fare spesa."

"Per questi motivi, Fratelli d’Italia ha interrogato la Giunta comunale per conoscere quale sarà il destino dei parcheggi destinati ai residenti della zona e depositato una mozione affinché l’Amministrazione garantisca ai residenti e ai lavoratori parcheggi gratis o, quantomeno, con posteggi con forme di abbonamento a prezzo calmierato. Lo abbiamo chiesto in Consiglio comunale e lo chiederemo anche ai modenesi attraverso una raccolta firme che inizierà questo sabato sotto il portico del Collegio”, conclude Pulitanò.