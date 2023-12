Primarie e coalizione allargata, il PD di Mirandola verso le elezioni 2024

Nei giorni scorsi il Partito Democratico di Mirandola ha definito linee di indirizzo per la costruzione di un programma per le elezioni comunali Mirandola 2024 e un percorso per l’individuazione delle candidature. "Una serie di temi e priorità che mettiamo a disposizione delle altre forze, partiti, liste civiche, movimenti e realtà della società civile quale nostro contributo di confronto e discussione per la costruzione di una proposta vincente per il centro-sinistra alla prossima tornata elettorale", evidenzia Anna Greco, Segretaria del Partito Democratico di Mirandola.

Obiettivo del Pd è tornare al governo della città, che nell'ultima tornata elettorale ha visto prevalere il centrodestra, per la prima volta nella storia repubblicana. La segretaria dem spiega: "Nella nostra città ci sono tantissime energie, forze, sensibilità, competenze e professionalità in grado di mettersi in gioco. Il Partito Democratico fra i propri capisaldi per l’individuazione delle candidature ha lo strumento delle primarie di coalizione: a Mirandola proponiamo siano il più possibile aperte, nelle quali ciascuna forza o partito, cui ci rivolgiamo per costruire una coalizione, potrà fare proposte".

"Saranno anche primarie aperte a membri della società civile, non necessariamente legati a liste e/o movimenti: la condizione è che tutti si riconoscano in una visione unitaria, un vero e proprio Manifesto per Mirandola 2024: una spinta ulteriore per far emergere dalla comunità mirandolese quanti vogliono mettersi in gioco e fare squadra per la propria città. Per il Pd di Mirandola sono centrali programmi e persone, le idee e l’amore per la città, la capacità di vedere bisogni e di darvi risposte, le sfide che via via si presentano e la voglia di affrontarle e non di sfuggirle, insomma tutto ciò che nasce dalla capacità di guardare avanti e non indietro".

Un campo largo quindi, per contrastare i numeri favorevoli - almeno a livello nazionale - che il centrodestra vive in questo momento storico. Ma per i nomi è ancora presto. Greco spiega: "La nostra priorità è il rilancio di Mirandola, che deve riprendere un ruolo di protagonista nel territorio e assieme al territorio. Rilanciare Mirandola significa contribuire a dare forza e prospettiva anche all’intera Bassa Modenese. Per questo riteniamo serva un progetto che riporti al primo posto la voglia di costruire una prospettiva di futuro, la voglia di guardare avanti, la voglia di fare e di essere comunità, unita e coesa su obiettivi comuni, anche nelle sue differenti sensibilità".