Troppe buche in Tangenziale, il Pd scrive ad Anas: "Tagliati i fondi?"

Il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Modena, Antonio Carpentieri, ha presentato in queste ore un’interrogazione in cui si chiede al sindaco Muzzarelli quali iniziative abbia eventualmente preso l’amministrazione nei confronti di Anas affinché vengano effettuati interventi di manutenzione lungo la tangenziale di Modena. La nota:

“Lo stato attuale della nostra tangenziale non è adatto alle esigenze dei cittadini e delle imprese modenesi”. A dirlo è il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Modena, Antonio Carpentieri, che ha presentato un’interrogazione in cui si chiede al sindaco Muzzarelli se Anas abbia previsto nei propri bilanci specifici investimenti per la tangenziale di Modena.

“Da quanto ci risulta – chiosa Carpentieri - a partire da marzo 2021 l’intera tangenziale di Modena e la sua manutenzione ordinaria è stata trasferita completamente ad Anas che è il concessionario. In particolare dal marzo 2021, la società controllata statale, è proprietaria dell’intero ‘sistema’ delle tangenziali (Pasternak, Pirandello, Carducci, Mistral), mentre il Comune mantiene la responsabilità della manutenzione del verde. Come noto a chiunque la percorra, la situazione manutentiva della tangenziale cittadina presenta forti criticità. Con l’interrogazione si chiede al sindaco di Modena quali iniziative abbia eventualmente preso l’amministrazione affinché vengano effettuati interventi di manutenzione e se risultino stanziate nel bilancio di Anas sufficienti risorse per la manutenzione della tangenziale”.

Anche il deputato modenese del Pd Stefano Vaccari è intervenuto sul tema, scrivendo una lettera all’amministratore delegato e direttore generale Anas per sapere "se corrispondano al vero le informazioni raccolte dal capogruppo Pd in Consiglio comunale, Antonio Carpentieri, secondo cui sarebbero state ridotte le risorse a disposizione per la manutenzione della tangenziale di Modena; e se sia possibile effettuare una specifica verifica sui tratti di strada modenesi di competenza Anas che possa consentire di accertare le condizioni reali della tangenziale e di conseguenza prevedere interventi ordinari e straordinari tali da ripristinare condizioni ottimali per la viabilità e la messa in sicurezza, con l’impegno di risorse all’altezza della qualità e dell’importanza che quell’arteria rappresenta".

“La tangenziale in siffatte condizioni non risponde ovviamente alle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio - ha detto Vaccari -. Non si tratta di una infrastruttura qualsiasi, ma di un tratto viario fondamentale per la mobilità della città di Modena ed extra cittadina, con particolare riferimento al percorso verso Reggio Emilia e Sassuolo oltre che verso il nodo autostradale di Modena Nord”.