Anche a Maranello è pronto il Piano Uranistico Generale, via alle osservazioni

Sul sito istituzionale del Comune di Maranello, a partire da oggi, è consultabile l’intera documentazione relativa alla proposta di Piano Urbanistico Generale adottata nei giorni scorsi dalla Giunta in base alla Legge Regionale 24/2017.La pubblicazione dei documenti dà modo a tutti i cittadini, agli enti e alle aziende del territorio di presentare le proprie osservazioni entro il 15 ottobre 2023, salvo eventuali proroghe. Qui è possibile consultare il PUG.

“Gli obiettivi indicati dalla normativa regionale - spiega il sindaco Luigi Zironi - vanno da una maggiore sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ad un minore consumo di suolo rispetto al passato, dall’impegno a rigenerare gli edifici esistenti a quello di valorizzare ed ampliare le aree verdi. Attraverso il PUG abbiamo l’opportunità di programmare l’applicazione di queste direttive sul nostro territorio, che nell’ultimo biennio è stato analizzato a fondo per definire una strategia calata sulla realtà e gestire al meglio ogni trasformazione urbanistica. Con questo strumento potremo dunque conciliare le esigenze di sviluppo della nostra città, dove gli investimenti imprenditoriali e il mercato immobiliare sono in evidente fermento, con la necessità di migliorarne la qualità della vita, i servizi e le infrastrutture con interventi sostenibili”.

“Le valutazioni preliminari effettuate insieme agli enti competenti - aggiunge Elisabetta Marsigliante, assessore all’Urbanistica -, ad esempio Regione, Provincia ed Arpae, hanno dato esito positivo. Ora i cittadini, enti ed imprese, che già si erano espressi in precedenza rispondendo ad un nostro questionario, potranno partecipare attivamente alla strategia della città pubblica con le loro osservazioni. E per rendere più efficace questo dialogo, non mancheranno altre assemblee pubbliche sul tema nelle prossime settimane. Fermo restando che i nostri uffici, per chiarimenti tecnici più dettagliati e circostanziati, continueranno ad offrire supporto ai privati che avessero bisogno di informazioni”.

Inoltre, al fine di agevolare l’ascolto ed il confronto sulla proposta di Piano, è stato istituto presso gli uffici comunali uno Sportello del PUG, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi chiarimento. I tecnici del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio rimangono a disposizione, previo appuntamento da fissare chiamando la Segreteria dell’Area Tecnica allo 0536-240088/89.