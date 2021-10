Riapertura delle discoteche al 35%, la politica chiede di fare di più

Muzzarelli: "Bene il via libera, ma non basta". La Regione chiede di salire almeno al 50%

"Era ora che si desse il via libera all'attività di discoteche e sale da ballo, ora bisogna sia un 'semaforo verde' reale, non un'illusione". In particolare, "se tutti i clienti devono essere muniti di Green Pass, non si capisce perché non si possa avere una capienza più alta, almeno in linea con il resto del mondo della cultura". Così il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, oggi pomeriggio in occasione dell'aggiornamento in Consiglio comunale sull'andamento dell'epidemia. "Occorre considerare- insiste Muzzarelli sui locali- anche l'ampio universo dell'associazionismo e dei circoli, che svolge un ruolo sociale e ricreativo diverso rispetto alle imprese, ma che da chiusure e restrizioni ha subito lo stesso drammatico impatto".

Se dunque il Cts per ora ritiene che, in zona bianca, le attività delle discoteche si possano consentire tramite accesso con Green Pass e una capienza massima (personale incluso) pari al 35% al chiuso e al 50% all'aperto, oltre all'utilizzo della mascherina tranne che durante il ballo (come le attività fisiche al chiuso), continua Muzzarelli: "Una percentuale di questo tipo, specie con la stagione fredda in arrivo che renderà necessario restare al chiuso, rischia di essere bassa- critica il sindaco- per dare convenienza economica alle imprese del settore. Noi ribadiamo la nostra posizione, che è quella della maggior parte d'Europa: con i vaccini bisogna restituire libertà".

La Regione Emilia-Romagna rilancia: la richiesta al Governo è di ampliare fino a quella metà capienza che era la proposta della Regione. "Oggettivamente il 35% è una percentuale bassa, che temo non sia sufficiente per riaprire queste strutture che hanno costi di gestione molto alti", dice oggi l'assessore regionale a Commercio e Turismo Andrea Corsini.

"Noi- ricorda Corsini durante una conferenza stampa al fianco del presidente regionale Stefano Bonaccini- abbiamo sempre parlato del 50%. Naturalmente l'auspicio è che dopo questo primo passo ce ne sia a breve anche un secondo che alzi ulteriormente la percentuale".