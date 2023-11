Rotatoria e ciclabile sicura, la richiesta del Pd per la zona di Mulini Nuovi

Un collegamento ciclopedonale sicuro con la città e un aggiornamento sulla fattibilità di una rotatoria tra Strada Albareto e via Naviglio. Questo è quello che il Partito Democratico chiede al sindaco e alla giunta in un’interrogazione presentata in Consiglio Comunale nei giorni scorsi in merito alla viabilità nella zona di Mulini Nuovi, alla periferia nord di Modena.

"Siamo sempre in ascolto delle esigenze dei cittadini - le parole del capogruppo e firmatario della mozione, Antonio Carpentieri - e quella della viabilità nella località dei Mulini Nuovi è una richiesta forte che arriva dai residenti, in una zona ricca di attività industriali ma anche di condomini, esercizi commerciali e una polisportiva. Strada Albareto è una strada ad intenso traffico anche di mezzi pesanti e l’incrocio tra Strada Albareto e Strada Naviglio presenta non pochi aspetti di criticità nella svolta e nell’immissione, soprattutto dei camion. Col tempo la mobilità della zona è divenuta sempre più pericolosa per i residenti, con particolare riferimento alla mobilità dolce ciclo/pedonale".

"Ecco perché chiediamo se sia possibile realizzare un collegamento ciclo/pedonale tra la Frazione Mulini Nuovi e la città, previo uno studio per verificarne la sua fattibilità e i relativi costi. In più chiediamo se la rotatoria a suo tempo ipotizzata all’incrocio tra Strada Albareto e Strada Naviglio sia ancora in previsione e, comunque, quali azioni in concreto possono essere messe in campo per migliorare la sicurezza stradale della zona. É un’esigenza che merita una risposta e un intervento in tempi celeri".