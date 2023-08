San Felice sul Panaro: Nicolò Guicciardi entra in Consiglio comunale

Il segretario del circolo PD di San Felice sul Panaro Nicolò Guicciardi entra da fine luglio in Consiglio comunale, subentrando all'ex capogruppo della Lista Civica Insieme per San Felice Andrea Balboni

"Per prima cosa voglio ringraziare Andrea per il grande impegno che ha profuso nello svolgere il ruolo di capogruppo, e a lui va l'in bocca al lupo da parte di tutti noi per la sua nuova esperienza professionale" ha commentato Guicciardi, sottolineato come "la concretezza delle proposte che scaturiranno dall'ascolto dei cittadini sarà alla base del mio impegno, che da oggi prosegue anche in Consiglio comunale, con la grande passione che finora ho cercato di mettere nel ruolo di segretario del nostro circolo."