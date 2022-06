Servizi Sanitari Modenesi. Il Sindacato UILFPL della Sanità Pubblica proclama lo stato di agitazione dei lavoratori

Il Sindacato UILFPL Modena lunedì mattina ha dichiarato lo stato di agitazione nei confronti dell’Azienda Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria della provincia di Modena aderendo alle ragioni della vertenza regionale sulla sanità lanciata nei giorni scorsi dal segretario della Uil Emilia Romagna e Bologna Giuliano Zignani.

"Negli ultimi mesi, infatti, si osservano palesi criticità nella gestione del Servizio Sanitario Regionale, con possibili ricadute negative nei confronti dei servizi offerti alle collettività locali, a partire dall’evidente aumento dei tempi di attesa per prestazioni specialistiche e interventi chirurgici", spiega una nota del sindacato.

“L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena continuano con una politica di gestione del personale in costante emergenza e con un evidente sottodimensionamento dei servizi. La Uil Fpl ritiene necessario valorizzare le risorse umane al fine di ottenere il miglior risultato in termini di applicazione dei diritti contrattuali e dei bisogni dei cittadini anche attraverso politiche di assunzione. Situazione che, allo stato attuale, fa sì che nonostante i continui proclami della Regione, nell’ambito dell’AUSL e della Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena il personale continui a surrogare con il proprio lavoro le carenze di programmazione della Regione e delle stesse Aziende”.

Perché dichiarare ora uno stato di agitazione?

“Da mesi registriamo una crescente e diffusa difficoltà nella gestione del personale ancora legata a logiche prettamente emergenziali che difficilmente possono essere considerate condivisibili. Uno stato di cose che ha dirette ricadute sulle migliaia di dipendenti delle aziende ed i relativi servizi. Si ritiene indispensabile intervenire con una serie e strutturate politiche assunzionali, e non solo con provvedimenti emergenziali, diversamente Ospedali e Servizi Territoriali andranno al collasso”. Dichiara il sindacato

"Tra le varie situazioni vi è certamente una programmazione di turni massacranti anche di 12 ore, fino a 15 giorni di lavoro consecutivo, con lavoratori che si alternano tra due/tre servizi diversi; una diffusa criticità legata alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rispetto ad un corretto utilizzo di istituti come le ferie che diventano sempre più incerte per tanti dipendenti; la gestione a rilento delle mobilità all’interno dell’azienda, dove, ad esempio nell’Ausl, sono scadute buona parte delle graduatorie che non hanno visto il completo scorrimento; carichi di lavoro importanti gravati ulteriormente dalla mancanza di chiarezza e risposte rispetto a dotazioni organiche e turnover che non possono essere riportati ad una situazione pre-pandemia; la mancata sostituzione, promessa dalle aziende, del personale assente o sospeso per inadempienza degli obblighi vaccinali; il preoccupante fenomeno del licenziamento di molti professionisti logori da turni incessanti ".

"Quanto sopra - insieme ad altre situazioni integralmente riportate nella comunicazione ufficiale - se da un lato rappresentano scelte non condivise delle Direzioni, dall’altro sono certamente il frutto di un contesto più ampio nel quale si inserisce proprio la “Vertenza Sanità”.

“Per la UIL FPL il sistema pubblico al momento sottofinanziato e tale situazione, unita alla mancanza di un preciso e organico piano per la futura sanità regionale, rappresenta un quadro molto preoccupante. La nostra sanità deve continuare ad essere in mano alla parte pubblica; perciò, rigettiamo ogni situazione gestionale-organizzativa che possa portare ad un ampliamento della quota di sanità gestita privatamente", conclude la nota della segreteria.