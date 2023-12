Soliera, Partito Democratico: “È Caterina Bagni la candidata Sindaca del centrosinistra”

Il Partito Democratico di Soliera ha concluso il percorso partecipativo e di ascolto che ha coinvolto circa 100 rappresentanti della comunità, tra cui i rappresentanti delle liste civiche che sostengono l'attuale maggioranza in Consiglio comunale, la Giunta e il Consiglio comunale, i Direttivi dei circoli Pd locali, i rappresentanti delle Associazioni di categoria, dei Sindacati, di volontariato e gli stakeholder del territorio.

Il tradizionale percorso di consultazione è, inoltre, stato rinnovato includendo anche la voce di alcuni giovani solieresi. In particolare, l’iniziativa è stata estesa anche alle altre attuali forze di maggioranza, inaugurando così, come coalizione di centro-sinistra, un percorso condiviso al cui centro siano i ragazzi e le ragazze della città, per avviare un processo che sappia valorizzare il contributo delle nuove generazioni, dando loro spazio e voce. Per questo è stato distribuito un questionario rivolto ai giovani tra i 15 e i 30 anni, per ascoltare le loro impressioni e raccogliere idee e contributi: solo del primo passo di un percorso più ampio.

“Sono soddisfatto del lavoro fatto” commenta Federico Burani, Segretario Comunale del Pd di Soliera, “abbiamo messo in campo una consultazione larga, un percorso di ascolto vero, un lavoro analitico, in cui le risposte sono state misurate e quantificate. Alle persone intervistate abbiamo chiesto come vedono la loro città e quali sono le idee e i bisogni per il futuro: tante sono le proposte su cui lavorare, come partito e come coalizione, per proporci con credibilità, serietà e forza alla sfida elettorale, ma soprattutto per affrontare la sfida del governo della città”.

Il percorso è stato utile, infine, anche per individuare la proposta di candidatura per le elezioni amministrative dell’anno prossimo; l'esito della consultazione ha restituito una chiara convergenza sul nome di Caterina Bagni come futuro candidato a Sindaco del Comune di Soliera. Insieme a quello di Bagni, ai cittadini consultati erano stati indicati anche i nomi di Cristina Zambelli, attuale Vicesindaco, e del Consigliere comunale Angelo Bruno: l’intento è stato quello di proporre una rosa di persone capaci di mettersi in discussione. Sia Zambelli che Bruno si sono messi subito a disposizione di Caterina Bagni, dimostrando un grande spirito di servizio di cui la candidata e il Partito Democratico li ringraziano.

Classe 1977, architetto, Caterina Bagni è già stata parte della giunta comunale della città dal 2009, con Sindaco Giuseppe Schena, per poi essere Vicesindaco nella giunta di Roberto Solomita, dal 2014 al 2019. Dal 2021 è presidente della Fondazione Campori.

La proposta di candidatura di Caterina è stata prima approvata all’unanimità dal Direttivo del Pd solierese e condivisa con le forze che attualmente sostengono la maggioranza in consiglio comunale: la lista Sinistra Ambientalista e Viviamo Soliera. Il percorso di condivisione si è concluso con l’incontro che si è svolto ieri sera, aperto agli iscritti del partito, ai componenti della coalizione e a tutti quanti hanno partecipato alla fase di consultazione.