Mezzetti e il Pd iniziano un "tour" in 12 tappe nei quartieri di Modena

La campagna elettorale per le Amministrative di Massimo Mezzetti prevede anche una vera e propria "tournée" in giro per tutti i quartieri cittadini, dodici tappe in ogni angolo della città per raccogliere idee, suggerimenti, critiche e proposte dalla base degli iscritti del Partito Democratico e non solo. “IncontriaMOci!”, questo il titolo del tour dei quartieri di Modena che il Pd ha organizzato col candidato sindaco, assieme alla segretaria cittadina Federica Venturelli e ai segretari di circolo che ospiteranno gli incontri.

"Un Pd radicato sul territorio, forte della sua storia e del suo legame coi cittadini, di cui il partito e il candidato sindaco vogliono ascoltare le voci, confrontandosi sui temi di ambiente, viabilità, manutenzione, casa, sanità e quant'altro possa interessare ai modenesi dal centro storico alle frazioni", spiegano gli organizzatori

La partenza giovedì 4 aprile a San Damaso, la conclusione il 14 maggio alla Madonnina, in mezzo tutti i quartieri e le frazioni della città con alcuni appuntamenti doppi come quello del 17 aprile, prima alla Sacca e poi alla Crocetta o altri che raccolgono due territori come quello del 6 maggio con Cittanova e Marzaglia assieme.

Ecco il calendario: 4 aprile San Damaso, 6 aprile Baggiovara, 17 aprile Sacca e Crocetta, 19 aprile Buon Pastore e Sant'Agnese, 21 aprile Villaggio Giardino e San Faustino, 27 aprile Portile e Paganine, 29 aprile Modena Est e San Lazzaro, 1 maggio Centro Storico, 5 maggio Quattro Ville, 6 maggio Cittanova e Marzaglia, 7 maggio Albareto, 14 maggio Madonnina.