Formigine, in GIunta staffetta fra Paolo Zarzana e Roberta Zanni

Zarzana lascia per motivi professionali Simona Sarracino nuovo Vicesindaco. Roberta Zanni entra nella squadra come assessore alle Politiche sociali

Novità nella composizione della Giunta comunale di Formigine. A seguito della rinuncia all’incarico da parte del Vicesindaco Paolo Zarzana per motivi professionali, entra a far parte della squadra Roberta Zanni, che manterrà le deleghe alle Politiche sociali e familiari, Terzo settore, Pari opportunità e Vicinanza al Cittadino. Il ruolo di Vicesindaco sarà ricoperto da Simona Sarracino, la quale aggiunge la delega allo Sport, oltre a quelle che già detiene, ovvero: Politiche scolastiche ed educative, Centri educativi, Politiche giovanili e legalità, Associazionismo.

“Ringrazio di cuore Paolo Zarzana - afferma il Sindaco Maria Costi - per il senso di responsabilità, la capacità di relazione e la dedizione con i quali ha lavorato in questo biennio funestato dalla pandemia. Il suo operato è stato di grandissimo supporto ai servizi sociali e alle associazioni del territorio nel creare una fitta rete di solidarietà che potesse far fronte a esigenze davvero inaspettate”.

Continua il Sindaco: “Non si tratta della verifica che sin dall’inizio della legislatura ho in programma di fare a metà mandato; Zarzana lascia per motivi professionali e, dopo aver ascoltato le forze di maggioranza, ho nominato Roberta Zanni per la sua grande esperienza nell’ambito del sociale. Dobbiamo lavorare tanto anche sul tema delle pari opportunità: tutte le analisi confermano che le donne sono state molto colpite dalla pandemia, sul versante occupazionale e su quello della cura”.

“In questo sta anche la motivazione della nomina di Vicesindaco per Simona Sarracino - conclude Costi - Sarracino è riuscita a tenere una relazione stretta con le realtà educative e scolastiche del territorio, nonché con le famiglie di bambini e studenti. Crediamo che il legame con la comunità sia la strada da percorrere per superare le difficoltà di questo momento”.

Roberta Zanni - Nata e sempre vissuta a Formigine, Roberta Zanni è laureata in Scienze biologiche. Dal 1984 al 1999 ha insegnato Matematica e Scienze presso le scuole medie Fiori. Successivamente ha accettato il distacco presso il CEIS (il Centro di Solidarietà che si occupa di servizi socio-educativi e socio-sanitari negli ambiti delle dipendenze, dei minori e, più in generale, dell’assistenza) in qualità di formatrice, divenendo responsabile dell’Area Prevenzione-Scuola”. Nel biennio 2013/2014 è stata consigliere provinciale per il Partito Democratico. Presta o ha prestato servizio di volontariato per molte associazioni del territorio, tra le quali AVIS, AIDO, Rock No War!, Kabara Lagdaf, Amici per la Vita.