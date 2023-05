Almanacco | Mercoledì 31 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

A Peteano una pattuglia di Carabinieri, accorsa in seguito ad una telefonata, incappa in una bomba: tre le vittime. L'attentato è impropriamente noto come Strage di Peteano: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno