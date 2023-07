Almanacco | Martedì 4 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 4 Luglio è il 185° giorno del calendario gregoriano. Mancano 180 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Elisabetta

Proverbio di Luglio

Il mattino scuro di Luglio non significa brutta giornata

Accadde oggi

1910 – Il pugile afroamericano Jack Johnson manda k.o. il pugile bianco Jim Jeffries, durante un incontro dei pesi massimi, innescando delle rivolte razziali in tutti gli USA

1940 – Seconda Guerra Mondiale: le truppe italiane conquistano Cassala.

1941 – Omicidio in massa di scienziati e scrittori polacchi, commesso dai nazisti nella città occupata di Lvov

1950 – Prima trasmissione di Radio Free Europe

1966 – Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson tramuta in legge il Freedom of Information Act. L'atto entrerà in vigore l'anno seguente

1987 – In Francia, l'ex ufficiale della Gestapo Klaus Barbie (noto come il "macellaio di Lione") viene dichiarato colpevole di crimini contro l'umanità e condannato all'ergastolo

1991 – La finlandese Radiolinja lancia la prima rete commerciale GSM

1997 – La sonda spaziale Pathfinder, della NASA, atterra sulla superficie di Marte

2004 – Nella finale del campionato europeo di calcio a sorpresa la Grecia supera per 2-1 i padroni di casa del Portogallo e conquista il suo primo alloro europeo.

2006 – Si svolge al Signal Iduna Park di Dortmund la semifinale del 18º Campionato mondiale di calcio tra Germania e Italia vinta da quest'ultima per 2-0 ai tempi supplementari

2012 – Viene annunciata la scoperta del Bosone di Higgs da parte del Large Hadron Collider ai laboratori del CERN e si completa in Italia lo switch-off del segnale televisivo analogico

Compleanni

Gina Lollobrigida - attrice italiana (4 luglio 1927)

Maria Ermachkova - ballerina russa (4 luglio 1984)

Enrico Bertolino - comico, conduttore televisivo e cabarettista italiano (4 luglio 1960)

