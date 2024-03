Almanacco | Martedì 19 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 19 Marzo è il 79° giorno del calendario gregoriano. Mancano 287 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Giuseppe

Proverbio di Marzo

Buine anade e ven se a Sant Josef al è seren

Accadde oggi

1799 – Napoleone Bonaparte inizia l'Assedio di San Giovanni d'Acri

1831 – Prima rapina in una banca americana: presa di mira la City Bank of New York; bottino 245.000 dollari

1915 – Plutone è fotografato per la prima volta, ma non ancora riconosciuto come un nuovo pianeta.

1916 – Primo combattimento aereo degli Stati Uniti d'America: otto aeroplani attaccano le truppe del rivoluzionario Pancho Villa

1918 – Il Congresso degli Stati Uniti d'America stabilisce il fuso orario e approva l'ora legale estiva.

1920 – Gli Stati Uniti d'America rigettano per la seconda volta il Trattato di Versailles

1932 – Inaugurazione del ponte di Sydney

1941 – Londra subisce il bombardamento aereo tedesco più pesante durante la Seconda guerra mondiale

1946 – Guyana francese, Guadalupa, Martinica e Riunione diventano Dipartimenti d'oltremare della Francia

1954 – Primo incontro di boxe televisivo a colori: Joey Giardello batte Willie Tory in sette round al Madison Square Garden

1956 – Cuba, Fidel Castro crea il Movimento del 26 luglio

1958 – Nasce l'Assemblea parlamentare europea

1972 – Firma del trattato di amicizia tra India e Bangladesh

1981 - Papa Giovanni Paolo II celebra messa alla Finsider di Terni e pranza con gli operai: è la prima volta che un papa entra in una fabbrica

1994 – A Casal di Principe viene assassinato in chiesa don Giuseppe Diana, noto per il suo impegno nella lotta alla Camorra

2002 - Con l'Operazione Anaconda gli Stati Uniti d'America concludono la Guerra in Afghanistan iniziata il 2 marzo

2004 – Il presidente taiwanese Chen Shui-bian viene ferito a colpi di pistola il giorno prima delle elezioni presidenziali della nazione

2006 – Si chiudono a Torino i IX Giochi paralimpici invernali

2011 – La coalizione tra Stati Uniti d'America, Francia, Spagna, Regno Unito, Canada e Italia dà il via all'operazione "Odissey Dawn": si apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Mu'ammar Gheddafi.

2012 - A Tolosa un killer uccide tre bambini e un insegnante in una scuola ebraica.

2013 - Città del Vaticano, in Piazza San Pietro si svolge la messa di inizio pontificato di Papa Francesco alla presenza di capi di Stato e di governo di oltre 130 delegazioni, e migliaia di fedeli.

Nati

Claudio Bisio - attore, cabarettista, doppiatore, presentatore televisivo e scrittore italiano (19 Marzo 1957)

Walter Bruce Willis - attore, produttore cinematografico e musicista statunitense (19 Marzo 1955)

Andrea Giuliacci - meteorologo, climatologo e personaggio televisivo italiano (19 Marzo 1971)

Alessandro Nesta - ex calciatore italiano(19 Marzo 1976)

Antonella Costa - attrice italiana (19 Marzo 1980)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox.