Almanacco | Giovedì 30 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Dopo un evento di beneficenza per le vittime del tifone Haiyan, il noto attore Paul Walker insieme all'amico Roger Rodas si schiantano sulla Hercules Street in California morendo entrambi per ustioni e traumi: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno