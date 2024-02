Almanacco | Mercoledì 7 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 7 Febbraio è il 38° giorno del calendario gregoriano. Mancano 327 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Riccardo

Proverbio di Febbraio

Febbraio asciutto erba per tutto

Accadde oggi

1914 – Nasce il personaggio di Charlot con il primo cortometraggio dal titolo Charlot ingombrante;

1962 – Il governo degli Stati Uniti vieta tutti i commerci con Cuba con il Proclama 3447: inizia l'Embargo contro Cuba;

1964 – I Beatles arrivano per la prima volta negli USA;

1971 – Le donne ottengono il diritto di voto in Svizzera;

1984 – Gli astronauti Bruce McCandless e Robert Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza "guinzaglio";

1991 - A Londra l'IRA, usando un mortaio rudimentale montato sul retro di un furgone, riesce a far esplodere un ordigno nel cortile del numero 10 di Downing Street, residenza del premier John Major, mentre è in corso una riunione di governo per discutere della guerra contro l'Iraq;

2008 – Lancio della missione STS-122 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con il laboratorio europeo Columbus;

2014 – Iniziano i XXII Giochi olimpici invernali a Soči, Russia;

2016 – Viene giocato il 50° Super Bowl al Levi's Stadium in California che vede contrapposti i Denver Broncos ed i Carolina Panthers;

2020 – Arresto di Patrick Zaki in Egitto.

Compleanni

Nicolò Barella - calciatore italiano (7 febbraio 1997)

Ashton Kutcher - attore statunitense (7 febbraio 1978)

Vasco Rossi - cantautore di Zocca (7 febbraio 1952)

Melissa Satta - showgirl tv italiana (7 febbraio 1986)

