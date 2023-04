Almanacco | Mercoledì 12 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 12 Aprile è il 102° giorno del calendario gregoriano. Mancano 263 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Vittore

1944 – Italia, re Vittorio Emanuele III di Savoia annuncia alla radio la sua abdicazione in favore del figlio Umberto II, non appena gli Alleati entreranno a Roma

1945 – Harry S. Truman inizia il suo mandato come 33º presidente degli Stati Uniti d'America

1946 – La Siria ottiene l'indipendenza dalla Francia

1961 – URSS, il cosmonauta Jurij Gagarin è il primo uomo nello spazio: a bordo della Vostok 1 resta in orbita per 108 minuti

1966 – Oceano Atlantico: un'onda anomala colpisce il transatlantico italiano Michelangelo durante una burrasca, causando 3 morti e numerosi feriti

1973 – Milano: durante una manifestazione neofascista non autorizzata, Vittorio Loi e Maurizio Murelli lanciano alcune bombe a mano contro la polizia. L'agente Antonio Marino resta ucciso.

1975 – Guerra del Vietnam: l'ambasciata USA a Phnom Penh, Cambogia, è evacuata in conseguenza dell'accerchiamento della città da parte dei Khmer rossi

1981 – Stati Uniti d'America: viene lanciato il primo Space Shuttle: lo Space Shuttle Columbia facente parte della missione STS-1

1982 – Gerusalemme, un israeliano spara sui fedeli raccolti davanti alla Moschea al-Aqsa, causando 2 morti e 30 feriti: all'episodio si ispirerà il movimento terrorista Martiri di al-Aqsa

1992 – Francia: apre a Marne-la-Vallée Euro Disney

1995 – Italia: sospende le pubblicazioni il quotidiano La Voce, fondato e diretto da Indro Montanelli: le cause sono da ricondurre allo scarso interesse del pubblico e ai debiti accumulati

2003 – Ungheria: referendum per l'adesione all'UE; partecipa il 45% degli aventi diritto al voto; l'84% dei votanti vota a favore di un ingresso nell'Unione Europea

2004 - Il presidente egiziano Hosni Mubarak incontra il presidente degli USA George W. Bush in Texas, per definire un piano di pace per il Medio Oriente e la politica da attuare nella regione

2009 – Lo Zimbabwe abbandona ufficialmente la sua valuta, il dollaro zimbabwese