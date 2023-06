Luciano Pavarotti e Lady Diana, un'amicizia tra stima e beneficenza che passò anche per Modena

Quello tra Luciano Pavarotti e Lady Diana Spencer è stato un rapporto d'amicizia segnato da stima e simpatia reciproche, da valori e principi umanitari condivisi, sbocciato nel 1991 in occasione del grande concerto di Luciano a Hyde Park, Londra, e coltivato negli anni a venire tramite eventi ed iniziative benefiche, sino alla prematura morte di lei, avvenuta nell'agosto del 1997.

In questo breve lasso di tempo diverse sono state le occasioni con le quali i due personaggi hanno mostrato al mondo intero il loro farsi portavoce di una missione comune, di cause umanitarie spesso ignorate o non approfondite a dovere dai media internazionali.

Modena, Pavarotti & Friends, 12 settembre 1995

Tra le più note, gli eventi musicali benefici organizzati da Luciano e Nicoletta Mantovani nella nostra città, Modena, a partire dal 1992. I Pavarotti & Friends, concerti nei quali la musica lirica si fondeva per la prima volta con generi totalmente diversi - rap, pop, rock, jazz - in vere e proprie jam session tra Big Luciano e artisti italiani ed internazionali. Il ricavato di ogni evento veniva poi devoluto ad una particolare popolazione colpita dalla guerra, spesso utilizzato per costruire centri di musica ricreativi o scuole.

E, tra gli spalti del Pavarotti & Friends together for the children of Bosnia, il 12 settembre 1995, si sedette accanto all'allora sindaco di Modena Giuliano Barbolini anche Lady Diana.

Iconiche sono le immagini dell'incontro e dell'abbraccio tra la principessa del Galles, in un elegante vestito bianco e circondata da guardie reali, e Big Luciano, anch'esso vestito di bianco, foulard e basco rossi. Sono a Modena, dove, dal palco montato al Novi Sad, si sarebbero presto esibiti in compagnia del tenore artisti quali Bono Vox, The Edge, Zucchero, Jovanotti, Simon Le Bon, Brian Eno, Dolores O'Riordan e altri, per poi terminare la serata benefica cantando tutti insieme "Nessun Dorma". Inoltre, ispirandosi all'abito bianco di Lady Diana, Luciano dedicò alla principessa la celebre aria "Aurora di bianco vestita", forse una delle ultime dediche (Lady Diana morirà in un incidente d'auto a Parigi solamente due anni dopo) ma sicuramente non la prima, avvenuta, quest'ultima, in una piovosa serata di Londra di quattro anni prima.