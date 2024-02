Castelvetro è "Borgo dei borghi" per l'Emilia-Romagna su Raitre

Castelvetro sarà il borgo che rappresenterà la regione Emilia-Romagna domenica 11 febbraio nella trasmissione televisiva Il Borgo dei borghi, allinterno del programma domenicale Kilimangiaro in onda dalle ore 17.15 su Raitre.

Il concorso, nato per far conoscere le meraviglie dellItalia invogliando il telespettatore alla loro scoperta dal vivo e giunto alla sua 11a edizione, vede gareggiare appunto 20 borghi italiani, uno per ogni regione dItalia. Domenica andrà in onda la presentazione di Castelvetro, rappresentata da un filmato realizzato in paese la scorsa estate, con protagonisti numerosi castelvetresi insieme alle bellezze paesaggistiche e architettoniche del territorio: una sorta di mega-spot per far guadagnare voti al borgo modenese.

Infatti il vincitore de “Il Borgo dei borghi sarà stabilito dal voto popolare sul sito web dedicato nel periodo dal 25 febbraio al 17 marzo prossimi, a cui si potrà accedere attraverso liscrizione gratuita a Raiplay (possibile fin da ora), piattaforma sulla quale sarà possibile visionare il filmato dopo la messa in onda di domenica.

Domenica 31 marzo, sempre su Raitre, in una serata speciale dedicata a Il Borgo dei borghi 11, si scoprirà il borgo vincitore di questa edizione.