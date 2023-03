Gite fuori porta in Appennino: i luoghi da non perdere per una visita in giornata

Presenta diverse aperture tra le quali è degno di nota il portale sopraelevato ad arco che si affaccia sul recinto maggiore, composto di conci di pietra ben squadrati. Dei due recinti che fanno capo alla torre il principale, dal tracciato più antico, abbracciava un tempo sia il palazzo feudale, ancora esistente, che la rocca, demolita nel Settecento. Entro il circuito sorgeva anche un oratorio dedicato a Sant’Antonio da Padova, come si rileva da una notizia del 1660. L’ingresso al recinto murato avviene tramite un unico portale a sesto acuto composto da conci in tufo. Dal piazzale interno due rampe salgono agli spalti, camminamenti ottocenteschi sostenuti da muri e riempiti nel vano da terra e sassi.

Il castello di Montese sorge arroccato sulla cima di un boscoso monte che domina l’alta valle del Panaro. Così come appare oggi, il castello si compone di una robusta torre a pianta quadrata collocata al centro del sistema fortificato, che consiste di due recinti facenti capo alla torre stessa. Essa è l’elemento dominante: si innalza su di un potente basamento a scarpa ed è dotata di un accurato paramento murario in sasso.

La numero 108 - inaugurata nell'agosto 2020 - si trova nel comune di Prignano sulla Secchia sulla sommità del monte Pedrazzo (oltre 700 mt d'altitudine). Da qui e dai 2 metri e mezzo d'altezza circa per 3 metri di lunghezza della Big Bench, si gode di un ottimo panorama sull'appennino tosco-emiliano, con le cime del Monte Bianco e del Monte Cusna visibile nitidamente. E' di colore blu ed è raggiungibile direttamente dal centro di Prignano sulla Secchia seguendo il sentiero "anello di Prignano" a piedi (45 minuti) o in mountain bike (15/20 minuti).

Si chiamano Big Benches, sono disseminate in tutta Italia in corrispondenza di punti panoramici e hanno lo scopo di valorizzare e sostenere le comunità locali, un tipo di turismo sostenibile e responsabile (slow tourism) e le eccellenze artigiane e gastronomiche tipiche delle varie zone d'Italia.

Antiche rocche abbarbicate sulla cima di un monte, panchine giganti da cui ammirare alcune delle cime più alte d'appennino ed eleganti ponti in pietra a doppia arcata: ecco alcune mete modenesi da visitare in giornata!

Gite fuori porta in Appennino: i luoghi da non perdere per una visita in giornata