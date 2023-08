“Miss Mamma Italiana 2023”, premiata una Mamma di Vignola

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, in Piazza Vivaldi a Lido Adriano, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme in gara, sono scese in passerella, prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione MARIACHIARA MACCANELLI 39 anni, infermiera, di Vicomero (PR), mamma di Alice e Giulia, di 9 e 7 anni.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a KATIA ROSSI, 51 anni, parrucchiera, di Bagno di Romagna (FC), mamma di Nicolò di 21 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata ad ARIANNA CACCO, 59 anni, operaia, di Campolongo Maggiore (VE), mamma di Manuel di 27 anni.

Queste le altre Mamme premiate che, insieme a Mariachiara Maccanelli, si aggiudicano il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Solare” FILOMENA CAMPOLONGO, 41 anni, nutrizionista, di Vignola (MO), mamma di Viola di 10 anni;

“Miss Mamma Italiana Radiosa” GIULIA TUFANO, 40 anni, insegnante di scuola d’infanzia, di Ravenna, mamma di Pietro di 3 anni;

“Miss Mamma Italiana Dolcezza” IULIA SHISHKOVA, 34 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Bianca di 3 anni;

“Miss Mamma Italiana in Gambe” NICOLETTA NAE, 36 anni, barista, di Lido Adriano (RA), mamma di Davide di 14 anni;

“Miss Mamma Italiana Glamour” NATALIA BUTUC, 34 anni, imprenditrice, di Russi (RA), mamma di Ginevra ed Adele, di 6 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana Simpatia” ALICE LOCATELLI, 38 anni, cameriera, di Gussago (BS), mamma di Omar ed Asia, di 13 e 9 anni;

“Miss Mamma Italiana Sprint” CARMEN CRISCI, 44 anni, operaia, di Cesena, mamma di Domenica, Assunta, Christian e Riccardo, di 28, 26, 18 e 15 anni.

Queste invece le altre Mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (dai 56 anni a salire):

“Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” CLAUDIA PRESTANO, 48 anni, segretaria, di Savignano sul Rubicone (FC), mamma di Giulia, Giada, Martina e Jonathan, di 28, 26, 16 e 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Fashion” MONICA ZAMBONI, 47 anni, casalinga, di Forlì, mamma di Sonia e Camilla, di 23 e 15 anni;

“Miss Mamma Italiana Evergreen Arianne” CARMELA VIGLIOTTI, 56 anni, casalinga, di Imola (BO), mamma di Donato, Vincenzo e Giuseppe, di 23, 22 e 14 anni.