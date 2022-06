Nek: "Se fra poche ore passate da via del Corso a Roma... cercatemi" e si esibisce a sorpresa

"Ciao sto preparando una sorpresa musicale, ma non posso dirvi nient'altro se non darvi un indizio: se fra poche ore passate da via del Corso a Roma... cercatemi" - con queste parole Nek, celebre cantante di origini sassolesi, ha invitato nella giornata di ieri i suoi followers di Instagram ad un "concerto a sorpresa" nella capitale.

Munito di chitarra e microfono, oltre a cappello e occhiali da sole per non farsi riconoscere, Nek ha cantato uno tra i suoi pezzi più famosi - "Laura non c'è" - davanti ad un pubblico di fan, turisti e curiosi che transitavano in quel momento lungo la via romana.

L'esibizione, di cui frammenti sono riportati nelle stories Instragram del cantante, è stata effettuata per promuovere un nuovo programma di Rai2, condotto dal cantante stesso, incentrato sulle vite e le storie di artisti di strada che avranno la possibilità di esibirsi in televisione.