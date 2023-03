Nek in visita ai bambini ricoverati travestito da Batman e in compagnia di Spiderman

Due tra i supereroi più conosciuti al mondo sono apparsi a sorpresa tra le corsie dell'Istituto pediatrico Gaslini, a Genova, ieri mercoledì 8 marzo. Sotto le maschere e i costumi ritraenti Batman e Spiderman, due uomini altrettanto conosciuti: Filippo Neviani, nei panni di BatNek, in costume e mantello nero, e Mattia Villardita, lo Spiderman italiano e Cavaliere della Repubblica Italiana che dona una parentesi di allegria e leggerezza ai bambini ricoverati negli ospedali di tutta Italia.

Questa volta, però, Spiderman ha eccezionalmente avuto al suo fianco un 'collaboratore' ma, soprattutto, un amico nuovo.

"Ho conosciuto Filippo il 19 Novembre al "Maurizio Costanzo Show" che mi ha lasciato come eredità, non solo una delle esperienze televisive più emozionanti di sempre, ma soprattutto un amico" - scrive sui suoi canali social Mattia Villardita - "Un amico che ha deciso di accompagnarmi in corsia con la sua autenticità e con il suo grande cuore che è stato in grado di donare sorrisi e spensieratezza grazie alla sua presenza nei panni di "BatNek" e alla sua musica che ci ha fatto emozionare e hanno fatto cantare tutto l'Ospedale Giannina Gaslini. Filippo ha donato il suo tempo prezioso alla causa e torna a casa con la maglietta dell'amicizia firmata e colorata da tutti i pazienti e i genitori che abbiamo incontrato sul nostro cammino".

Una giornata all'insegna di musica e grandi successi del cantante sassolese cantati insieme al personale sanitario, ai bambini e ai loro genitori, ma anche partite a biliardino, disegni e tanti sorrisi in compagnia di "un Batman un po' sgangherato" - come si è autodefinito Nek - e di Cavalier.Matti, lo Spiderman italiano.

"Ci siamo riusciti io e il mio amico Spiderman (@mattiavillardita), un vero angelo caduto dal cielo" - scrive Nek - "Ce lo siamo promessi quando abbiamo fatto la nostra conoscenza al Costanzo Show di pochi mesi fa. “Dobbiamo fare una cosa insieme” e ce l’abbiamo fatta. Grazie Mattia per aver accolto al tuo fianco questo Batman un po’ sgangherato che però ti ammira profondamente per la missione che compi ogni volta che puoi, dedicando il tuo tempo a chi soffre. Ah dimenticavo: non solo Batman ti vuole un gran bene. Anch’io, davvero tanto".