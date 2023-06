Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 1 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la settimana che verrà metterà alla prova il tuo rapporto di coppia e se qualcosa non funziona, dovrai affrontare il tuo partner per prendere una decisione. Se proprio non riesci a sopportare alcune cose, il prossimo week end dovrai fare un po’ di chiarezza. Sul lavoro sei un po’ affaticato, ma stanno arrivando delle belle soddisfazioni. Avrai un po’ di fastidio alle spalle, cerca di riguardarti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questo mese è molto particolare per i sentimenti, fai attenzione alle parole di troppo perché prevedo del nervosismo nell’aria. Questo cielo è molto agitato, quindi sarebbe meglio che prendessi le tue decisioni con tranquillità. Sul lavoro, puoi finalmente fare delle trattative riguardo a questioni finanziarie e legali che ti tenevano in pensiero da un po’. Cerca di non sforzarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: ottime notizie in arrivo, sta partendo una stagione di recupero per te! La Luna è in opposizione; e tra oggi e domani potresti avere qualche piccolo contrattempo. Fai attenzione a tutto quello che succede intorno a te, tutto quello che stai facendo si rivelerà importante. Sul lavoro dovrai affrontare delle spese molto importanti, valuta bene se rientrerai nelle spese. Fisicamente ti senti molto meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: sfrutta al meglio questa bella situazione astrologica, sei il protagonista indiscusso! In questa giornata avrai tante buone idee. In campo lavorativo, si prospetta una situazione molto promettente e generosa. Se hai intenzione di cambiare un lavoro che ormai svolgi da troppo tempo, ora puoi farlo. Almeno fino a domani evita di fare le ore piccole.