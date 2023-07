Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 10 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: buone notizie in arrivo perché la Luna è nel tuo segno e Venere è tua amica, riuscirai così a risolvere un problema familiare più facilmente. Nel complesso è una giornata un po’ sottotono per colpa dell’umore. Sul lavoro vale la pena impegnarsi nelle collaborazioni e se lavori nel campo del turismo o nel commercio avrai dei grandi successi. In serata avrai qualche piccolo fastidio allo stomaco, dovresti curare di più la tua alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: stai vivendo una situazione un po’ complessa, hai il sospetto che il tuo partner ti tradisca, metti da parte la gelosia e non fare supposizioni inutili senza averne la certezza. Alcuni progetti sono saltati, non ti resta altro che fare buon viso a cattivo gioco. Sul lavoro molto presto arriveranno delle buone notizie. Sei sempre troppo stanco, dovresti ritagliarti un momento di benessere tutto per te.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le coppie che hanno vissuto un momento di crisi ora possono sistemare le cose. Questa è la giornata giusta per recuperare un po’ di energia. Sul lavoro potresti già cominciare a pensare a cosa fare nei prossimi mesi, ma cerca di restare con i piedi per terra e non puntare a cose irraggiungibili. Dovresti fare un po’ di attività fisica, ultimamente sei fuori forma.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: se il tuo rapporto di coppia è un po’ in bilico, datti da fare, anche se oggi potrebbe esserci qualche conflitto da risolvere. In questi giorni hai come la sensazione di non riuscire a fare tutto quello che vorresti. Sul lavoro non avere paura di fare delle proposte, già da domani alcune cose potrebbero cambiare in positivo. In serata potresti avere qualche problema a causa della Luna dissonante.