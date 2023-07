Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 11 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: se sei single ti consiglio di guardarti attorno, tra i tanti incontri che farai, ci sarà sicuramente quello giusto, quindi non fare l’errore di chiuderti in casa. Sul lavoro ci sono tante cose da fare e da riorganizzare, questo è il momento giusto per farti valere. Buone notizie per la tua salute, stai avendo un miglioramento generale.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi la Luna è nel tuo segno e potrebbe portare qualche incomprensione nelle coppie che stanno insieme da tanto tempo. Molte coppie sono state in pensiero a causa dei figli e per chi è alle prese con la preparazione di un matrimonio ci sarà un ritardo. Sul lavoro, se c’è da risolvere qualcosa questa non è sicuramente la giornata migliore. Dovresti seguire un’alimentazione più sana e leggera e soprattutto fare un po’ di attività fisica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la tua storia d’amore sta diventando molto importante, se non la pensi così, vuol dire che hai paura di metterti in gioco. Se sei single invece, ti consiglio di non sottovalutare i nuovi incontri. Oggi potresti ricevere delle chiamate di lavoro, ma questa è anche un’occasione per mettersi in gioco. Non fare le ore piccole stasera, devi dormire di più.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: dopo due giorni di litigi con il tuo partner, oggi riparti con il piede giusto. Gli amori che nascono in questa giornata saranno molto interessanti. A livello fisico ti senti molto stanco. In campo lavorativo, se hai aperto un’attività con tanti sacrifici, ora arrivano i primi guadagni e puoi guardare al futuro con ottimismo. Si prospetta una serata intrigante!