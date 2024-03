Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Si prospetta per voi un bel periodo fatto di nuovi incontri e belle conoscenze oppure potrebbe essere arrivato il momento di fermarsi a riflettere. Scopriamolo con l’ultimo oroscopo del 22 marzo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: In amore è arrivato il momento di darsi da fare, soprattutto per chi è single da molto tempo e sta cercando l’anima gemella. Approfittate di questo fine settimana per uscire di più e incontrare persone nuove e stimolanti. Nel lavoro potrebbero esserci a breve delle novità importanti. Chi ha seminato bene in questi ultimi mesi, potrebbe ricevere una proposta molto allettante o una promozione. È arrivato il momento di avanzare una richiesta al vostro datore di lavoro.

Oroscopo Toro: Sono tante le coppie che in questo periodo stanno valutando investimenti importanti o progetti a lunga scadenza. Le coppie che vogliono convolare a nozze o andare a convivere, dovrebbero prima cercare di risolvere dei problemi importanti prima di fare il grande passo. In questa fase dovrete fare molta attenzione soprattutto se dovete entrare in contrasto con qualcuno che ha un ruolo di comando. Se, ad esempio, volete portare avanti una vertenza contro il vostro datore di lavoro, cercate di essere prudenti perché le ritorsioni potrebbero essere molto pesanti.

Oroscopo Gemelli: Il fatto di avere Venere dalla vostra parte, almeno fino a luglio, vi aiuterà a vivere l’amore con più passione e maggiore coinvolgimento. Anche chi è single dovrebbe cercare di osare di più e di cercare di mettersi in gioco, soprattutto se c’è qualcuno che vi interessa. Non è questo il momento di essere timidi o di rinunciare all’amore per paura di soffrire. Il sole è attivo nel segno e vi aiuterà ad essere più intraprendenti anche nel lavoro e negli studi.

Oroscopo Cancro: La Luna nel segno vi indurrà a mettere in chiaro le cose, soprattutto se c’è qualcosa che non sta funzionando in famiglia. Secondo l’oroscopo del giorno, questo è il momento per cercare di affrontare quelle situazioni spinose che si trascinano da lungo tempo. Nel lavoro qualcuno o qualcosa potrebbe rimettere in discussione le vostre certezze. Cercate di affrontare la situazione con saggezza e prudenza. Magari potreste fare delle esperienze importanti che potrebbero aiutarvi a crescere dal punto di vista professionale.

Oroscopo Leone: In questa giornata avrete stelle un po’ ambigue che vi consigliano un po’ di prudenza. Non è questo il momento di concedervi azzardi soprattutto se state lavorando su un progetto importante. Per poter vedere i primi risultati del vostro lavoro, dovrete aspettare un poi e a avere molta pazienza. Ci sarà spazio per una riconciliazione, soprattutto se ultimamente siete entrati in conflitto con una persona importante della vostra vita.

Oroscopo Vergine: In questo momento sarebbe meglio cercare di mettere in chiaro ciò avete in mente e fissare alcuni paletti, anche per non correre il rischio di essere fraintesi. Ci sono dei progetti ai quali state lavorando alacremente, che a breve potrebbero darvi grandi soddisfazioni. Ecco perché le stelle vi invitano a non mollare, anche quando dovessero verificarsi episodi o situazioni che vi causano dei conflitti interiori. Nel medio e nel lungo periodo, avrete delle stelle molto promettenti.

Oroscopo Bilancia: Luna e Venere in opposizione non depongono sicuramente a favore di quelle coppie che si trascinano da molto tempo e che sono in bilico. Cercate di essere molto prudenti in ciò che dite e in ciò che fate, perché potrebbero verificarsi situazioni molto spiacevoli con il vostro partner. Non è questo il momento di tirare troppo la corda, altrimenti rischierete di trascorrere un weekend piuttosto nervoso. Nel lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti.

Oroscopo Scorpione: La Luna in aspetto favorevole, sorriderà soprattutto ai cuori solitari, che avranno decisamente qualche chance in più. Secondo l’oroscopo del giorno, potrebbero verificarsi a breve degli scontri con persone che in passato sono già stati per voi motivo di ansia e di stress. Cercate di essere prudenti e di non perdere la calma. Anche in famiglia potrebbero nascere delle situazioni spiacevoli che richiederanno una certa prudenza.

Oroscopo Sagittario: Si prospetta per voi un bel periodo fatto di nuovi incontri e belle conoscenze. Soprattutto nelle giornate del 24 e del 25 marzo, si prospettano delle situazioni interessanti soprattutto per chi è in cerca dell’anima gemella. Soprattutto chi svolge un lavoro autonomo, ben presto riceverà delle belle notizie. Chi ha seminato bene nel corso degli ultimi mesi, potrebbe finalmente raccogliere i frutti di tanto lavoro e beneficiare di laute ricompense.

Oroscopo Capricorno: Sole e Luna dissonanti non depongono a vostro favore, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Se ultimamente si sono verificati dei problemi con la persona amata, sarebbe meglio cercare di non soffiare sul fuoco delle polemiche, altrimenti la corda potrebbe spezzarsi. Meglio cercare di fare buon viso a cattivo gioco, assecondando i desideri di chi vi sta accanto, senza batter ciglio. Se c’è un progetto sul quale vi siete spesi molto, dovrete avere pazienza e aspettare che arrivino i risultati sperati.

Oroscopo Acquario: In questi giorni avrete stelle piuttosto favorevoli, soprattutto per quanto riguarda l’amore, anche se la prossima settimana ci sarà da tribolare a causa di malintesi e incomprensioni. Nel lavoro, soprattutto per chi gestisce un’attività o svolge un lavoro autonomo, stanno per arrivare delle notizie molto positive soprattutto dal punto di vista delle entrate. Chi ha lavorato bene nelle ultime settimane, adesso avrà modo di togliersi belle soddisfazioni.

Oroscopo Pesci: Secondo l’Oroscopo del giorno, state finalmente ritrovando una certa stabilità, soprattutto a livello emotivo. Adesso siete più sereni e più lucidi e ci saranno tutte le condizioni per rituffarvi in un nuovo amore. Non chiudete a nessuno la porta del vostro cuore. Magari anche un semplice flirt potrebbe aiutarvi a ritrovare una certa serenità. Nel lavoro sarà importante trovare una mediazione con qualcuno che ultimamente ha cercato di mettervi in difficoltà.