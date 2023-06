Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 23 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: hai sempre più voglia di stabilizzare il tuo rapporto di coppia, nonostante tutto sia contrario attorno a te. Cerca di risolvere le difficoltà con le persone che ti vogliono bene. In ambito lavorativo, dovresti fare una revisione di tutti i tuoi rapporti professionali. Per quanto riguarda la tua salute, non esagerare con gli sforzi fisici ed evita degli spostamenti troppo lunghi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere è contraria, ma in questo week end la Luna sarà favorevole e ti aiuterà nell’amore. Evita delle discussioni troppo vivaci con il tuo ex. Sul lavoro potresti aver bisogno di aiuto per risolvere un problema. Per quanto riguarda la tua salute, sei un po’ giù di morale, ma almeno fisicamente ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: per chi sta vivendo una crisi di coppia, questo è un momento un po’ delicato. Se vuoi vivere l’amore nel migliore dei modi non devi accettare più compromessi. Cerca di non rimuginare troppo su cose che ormai non puoi più cambiare. Sul lavoro sono in arrivo delle comunicazioni importanti. Per quanto riguarda la tua salute, cura i tuoi malesseri psicosomatici con dei rimedi naturali.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: si prospetta un week end frizzante, non hai più voglia del consueto e sei alla ricerca dell’insolito. Se lavori in un settore creativo o nello spettacolo, presto potrai recuperare. Ultimamente hai accumulato molto stress e questo ti porta ad avere dei disturbi cronici, quindi concediti un po’ di relax se ne hai la possibilità.